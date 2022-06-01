Au cœur du crime Repas de famille sanglant

Diffusé le 05/02/2026

Ce 20 février 2016, il est 13h lorsque Bernard, agriculteur à La Bastide-Clairence, dans l'arrière-pays basque, reçoit un appel du fils aîné de ses voisins. Yann Rouxel est en panique : selon lui, un terrible drame vient de se jouer dans la maison familiale. Lorsqu’il arrive sur les lieux, Bernard découvre Yann prostré, en état de choc. Pascal Rouxel, inspecteur d’assurance, gît sur le carrelage de la cuisine ; il a reçu 3 balles dont l'une dans la tête. Ewa, son épouse d'origine polonaise, est étalée sur le sol de la pièce d’à côté, les bras en croix, tuée d'une balle dans la poitrine. Au même moment, Kévin Rouxel, le fils cadet, se présente à la gendarmerie accompagnée de sa femme. Il déclare que son frère, Yann, aurait abattu ses parents. Lorsque Kévin aurait essayé de maîtriser l’ainé de la famille, ce dernier lui aurait tiré dessus, le blessant et l’obligeant à prendre la fuite avec sa compagne... Seul sur les lieux, accusé par son frère, Yann fait donc figure de suspect idéal. Seulement, ce jeune homme de 27 ans, atteint d’autisme, va affirmer que ce serait au contraire Kévin qui aurait tué ses parents avant de prendre la fuite... Alors, lequel des deux fils est le meurtrier ? Et quel serait le mobile du double meurtre ?