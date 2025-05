Au cœur du crime Réveillon mortel : la dernière soirée de Laëtitia Hemery

Diffusé le 27/06/2024

Toulon (Var), le 1er janvier 2020. Il est presque 2 heures du matin lorsque Laëtitia Hemery, une mère de famille de 31 ans, appelle ses deux fils aînés pour leur souhaiter une bonne année. Personne n’imagine à ce moment-là que c’est le dernier contact que les deux garçons, et leurs deux frères plus jeunes, auront avec elle. Quelques heures plus tôt, la jeune femme a dit à tout le monde qu’elle était sortie avec des amies. En réalité, elle a rejoint son ancien compagnon, Mickaël Reynaud, qu’elle fréquente depuis trois ans. Trois ans de menaces et de violences… Laëtitia Hemery sera la première femme de l’année 2020 à décéder sous les coups de son conjoint. Et fait rare : l’intégralité de la soirée a été filmée par des caméras de vidéosurveillance ! Des enregistrements accablants pour Mickaël Reynaud…