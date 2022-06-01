Au cœur du crime S3 E13 - Le baiser de la mort

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Diffusé le 26/06/2025

Le 29 mars 2023, dans les environs de Bruxelles (Belgique), la baronne Myriam Ullens est abattue au volant de sa voiture. À ses côtés, son mari Guy, un riche entrepreneur retiré des affaires, assiste impuissant au meurtre. Cette exécution sommaire aurait été perpétrée par le beau-fils de la victime. Depuis que son père s’est remarié, Nicolas Ullens, 57 ans, semble nourrir une haine féroce à l’encontre de celle qui l’aurait privé de l’affection - et de la fortune - de son père.