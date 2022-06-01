Au cœur du crime S4 E10 - Affaire Marie Dalcin, le suspect est dans la famille

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Diffusé le 02/04/2026

Le 17 mars 2004, Marie Dalcin, une riche veuve de 88 ans, périt dans l’incendie de sa maison de Pompignac, une petite commune proche de Bordeaux. Seulement, si la victime est bien morte asphyxiée, l’examen de son corps révèle qu’elle a reçu de nombreux coups avant de perdre connaissance. À première vue, on pourrait croire à un cambriolage qui a mal tourné. Mais cette hypothèse ne colle pas. Dans la maison, tout semble en ordre et surtout, une enveloppe contenant près de 1000 euros en liquide est retrouvée sur une table. L’étau se resserre donc autour des proches de Marie Dalcin...