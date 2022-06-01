Au cœur du crime S4 E11 - Affaire Magalie Part : un inquiétant pressentiment

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Diffusé le 16/04/2026

27 mars 2001, en Haute-Savoie, à quelques kilomètres de la frontière suisse. Un promeneur retrouve un corps sans vie, partiellement dénudé et carbonisé. C’est celui de Magalie Part, une jeune mariée de 19 ans introuvable depuis la veille. Sur la scène de crime, tout laisse penser que la victime a fait une mauvaise rencontre : une trace de pneu, un couteau planté sur un arbre, un jerrican qui traîne et surtout un mégot de cigarette, dont la marque ne correspond pas avec celle que la jeune femme avait l’habitude de fumer... Pour les gendarmes, la piste du rôdeur s’impose. D’autant que quelqu’un a tenté de retirer de l’argent avec la carte bleue de Magalie, après sa mort ! Seulement, dès le début de l’enquête, le père de Magalie va avoir une terrible intuition. Et si sa fille avait en réalité été tuée par Geoffrey Part, 23 ans, l’homme qu’elle venait d’épouser ?