Au cœur du crime S4 E16 - Affaire Isoird : rendez-vous avec la mort

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Diffusé le 30/04/2026

Le 5 juillet 2009, Rémi Chesne découvre dans son garage le corps sans vie de son épouse, Nadège. La mère de famille de 38 ans se serait pendue dans des circonstances troublantes : à proximité du corps, une lettre manuscrite dans laquelle elle avoue avoir trompé son mari avec un collègue de travail, un certain Patrick Isoird. Se sentant coupable, elle aurait décidé de mettre fin à ses jours... Cinq ans plus tard, le corps calciné du même Patrick Isoird est retrouvé dans une grotte de Sète, dans l’Hérault. L’agent hospitalier de 49 ans a été ligoté puis abattu de deux balles de fusil. Les enquêteurs découvrent que le jour de sa disparition, l’homme avait rendez-vous avec une amie, Audrey Louvet. Curieuse coïncidence : la jeune femme est également très proche de Rémi Chesne ! Placée en garde à vue, elle passe aux aveux : sans toutefois l’informer de son funeste plan, Rémi lui aurait demandé d’attirer Patrick dans la grotte. Il aurait alors surgi, un masque sur la tête et armé d’un fusil, et exécuté la victime. Le mari trompé aurait-il voulu venger, cinq ans après, l’adultère de son épouse ? Ou bien serait-il victime d’un incroyable concours de circonstances ?