Au cœur du crime S4 E17 - L’eau avait un mauvais goût

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Cannes, le 7 avril 2015. Comme chaque jour, Gabriel Marino rend visite à sa voisine Gisèle, 85 ans. Seulement ce jour-là, elle n’est pas dans son état normal : la petite mamie convulse, bave, avant de tomber dans le coma. Aussitôt, le voisin appelle les pompiers. En attendant les secours, Gabriel se sert un verre d’eau minérale... Quelques minutes plus tard, lui aussi est pris d’étourdissement et manque de s’effondrer. Les deux patients sont conduits à l’hôpital. Des analyses y sont réalisées et leur résultat est sans appel : les deux victimes ont été empoisonnées à l’atropine. Coïncidence troublante : l’analyse de la bouteille d’eau y révèle la présence du poison à forte dose... Qui a tenté d’empoisonner la vieille dame ? Et pourquoi ? A priori personne n’avait de raison de la tuer ! Personne sauf un : il s’appelle Olivier Cappélaere, il a 44 ans. Gisèle lui a vendu son appartement en viager. Et ce ne serait peut-être pas son seul fait d'armes...