Au cœur du crime S4 E21 - Florian Varin : le criminel au visage d’ange

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Diffusé le 09/04/2026

Une nuit de novembre 2012, Marie, une jeune juriste de 25 ans, rentre dormir chez une amie à Toulouse (Haute-Garonne). À l’approche de la porte d’entrée, elle entend des pas lourds derrière elle… Elle aperçoit alors un jeune homme d’à peu près son âge et qui semble de bonne famille, ce qui la rassure. Grave erreur car quelques secondes plus tard, il fonce vers elle tel un aigle sur sa proie. Sous les coups de son agresseur, Marie s'évanouit. Lorsqu’elle reprend connaissance, elle comprend qu’après l’avoir violée, son bourreau va sans doute la tuer. Pourtant, le destin en décidera autrement : laissée pour morte dans une benne à ordure, Marie est en fait encore bien vivante. Et c’est grâce à son témoignage qu’un homme va être suspecté. L’agresseur de Marie serait Florian Varin, il a tout juste 21 ans. Mais l’affaire Varin n’a peut-être pas livré tous ses secrets.