Au cœur du crime S4 E9 - Affaire Dieterich : un ami qui vous veut du bien

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Diffusé le 26/03/2026

Le 5 juillet 1994, le corps d’un jeune homme est retrouvé dans un bois près de Belfort, dans l’est de la France. La victime est un étudiant de 24 ans : Stéphane Dieterich. Il a reçu 11 coups de couteau dans l’abdomen. La veille de cette macabre découverte, Stéphane a quitté le domicile de ses parents à 22 heures. Il devait retirer de l’argent et retrouver un ami, Christophe Blind, avec qui il devait partir en vacances le lendemain. Le jeune homme avait dit à sa mère : « Je reviens dans moins d’une demi-heure ». Seulement, il n’est jamais rentré… Au fil des mois, de nombreuses pistes sont explorées. Plus de dix ans après le meurtre, alors que le dossier avait été classé par la justice, l’affaire prend un tour inespéré.