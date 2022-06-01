Au cœur du crime S5 E10 - Affaire Maillant : faux coupable ?

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Diffusé le 07/07/2026

Août 1991, au bois de la Souche, près de Sainte-Hélène dans les Vosges. Alors qu'il promène son chien, un gendarme découvre le corps d'une jeune femme derrière un arbre. Elle est complètement nue, ne porte que ses bijoux et un torchon à carreaux serré autour de son cou. Les enquêteurs découvrent qu'il s'agit de Valérie Bechtel, 19 ans, qui habite chez ses parents. La jeune femme est morte par strangulation. Yann Bello, l’ex-petit copain de la victime, se confie : il accuse du meurtre son meilleur ami, et également ex-petit copain de Valérie Bechtel, Raphaël Maillant. Il explique que Raphaël et lui se sont rendus ce soir-là chez Valérie pour tenter de voler le magnétoscope de ses parents mais que tout ne s’est pas passé comme prévu… Il aurait trouvé Raphaël dans le garage, Valérie inconsciente à ses pieds, expliquant qu’elle s’était évanouie. Yann prétend aux gendarmes qu'il n'avait pas compris qu'elle était morte. Cependant, il avoue qu'il aurait aidé Raphaël Maillant à abandonner le corps de la victime dans la forêt. Forts de ces aveux, les gendarmes placent alors Raphaël Maillant en garde-à-vue. Dès le début celui-ci nie toutes ces accusations ainsi que les aveux de son ami et rejette toute la responsabilité du crime sur Yann Bello. Alors qui dit vrai ?