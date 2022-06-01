Au cœur du crime S5 E14 - Affaire du boucher de l'aigle : ménage à trois mortel

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Vendredi 9 juillet 2010, vers 22h30, Arnaud Ghys, un jeune père de famille de 28 ans, quitte sa maison de L'Aigle, dans le département de l'Orne, laissant Mélanie, sa compagne de 25 ans enceinte, et ses deux enfants. Il doit rejoindre des amis pour boire un verre. Seulement, il ne rentrera jamais. Une semaine plus tard, son corps est découvert sur un chemin forestier. Une mort qui ressemble à une exécution : la victime a été tuée d'une volée de plombs de chasse dans le dos. Mélanie semble rongée par le chagrin et ses témoignages d'amour à l'égard de son défunt mari émeuvent alors toute la France. Mais l'image de la veuve parfaite ne va pas faire long feu. L'enquête met au jour une histoire d'amour interdite, qui daterait de quelques mois, entre la mère de famille éplorée et un jeune homme âgé de 19 ans, ami du couple, qui est sous la coupe de sa maîtresse…