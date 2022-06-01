Au cœur du crime S5 E16 - La tuerie de Flavin : message prémonitoire

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Diffusé le 15/07/2026

Le 14 février 2000, Patrice Moulinier découvre une scène d'horreur en rentrant chez lui : sa femme Manuella et sa fille de 12 ans, Morgane, gisent dans une mare de sang. Abattues toutes deux d'une balle dans la tête. Leur bébé de cinq semaines, Martin, est quant à lui introuvable. Kidnapping ? Folie meurtrière ? Vengeance ? Toutes les hypothèses sont envisagées. C'est en fouillant la vie privée de Patrice Moulinier que les enquêteurs vont progresser. Ils découvrent que ce paisible père de famille a entretenu, dix ans plus tôt, une étrange relation sexuelle avec une certaine Simone Van Matt. Une relation particulière puisqu'elle se faisait avec la bénédiction du mari, Jean-Marie Von Matt, un riche marchand de biens, propriétaire d'un château en Dordogne et vivant en Floride. Interrogé par les gendarmes, Patrice Moulinier va se souvenir d'une phrase prémonitoire prononcée par Jean-Marie Von Matt à la mort de son épouse : « Simone est morte, maintenant vous devez libérer son âme. » Qu'a voulu dire Jean-Marie Von Matt ? Les enquêteurs se lancent alors dans un véritable jeu de piste entre la Suisse, l'Aveyron, la Dordogne et la Floride. Un scénario macabre se dessine peu à peu, celui d'une vengeance teintée de mysticisme où le marchand de biens a décidé d'éliminer tous les membres de la famille de l'ancien amant de sa femme.