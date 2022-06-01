Au cœur du crime S5 E18 - Affaire Rousselet : mais qui a tué le psychologue ?

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Diffusé le 17/07/2026

Nuit du 17 août 2001, à Béziers, dans l'Hérault. Alors que la feria bat son plein, les pompiers sont appelés pour éteindre un incendie qui ravage l'appartement d'un immeuble cossu du centre-ville. En arrivant sur les lieux, les soldats du feu découvrent un corps carbonisé, celui du propriétaire des lieux : Alain Michelet, un psychologue respecté de 50 ans. Son corps est lacéré et il a le crâne fracassé. L'homme est marié mais sa femme, Natalia, une jolie Russe de 30 ans, n'est pas là. Et d'emblée, c'est sur elle que les soupçons vont se porter, car la jeune femme n'a pas le comportement d'une veuve éplorée, bien au contraire. Interrogée par la police, elle explique qu'elle détestait son mari et qu'elle réclamait le divorce depuis un an. Mais quelques jours après la découverte du corps du psychologue, un étrange témoin se présente au commissariat de Béziers. Francis Rousselet, un maçon de 40 ans, prétend avoir été enlevé la nuit du meurtre. Il aurait été séquestré et battu par un homme avant de se réveiller 24h plus tard dans une rue de la ville, couvert de plaies et de sang… Rousselet affirme que son agresseur n'est autre que l'assassin du psychologue. Pour la police, commence alors une incroyable partie de Cluedo.