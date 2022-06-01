Au cœur du crime S5 E19 - Affaire Barbot : la mort est dans le pré

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Diffusé le 24/07/2026

Le 23 mars 2014 à Candé, dans le Maine-et-Loire, 700 personnes marchent en silence. Didier Barbot, agriculteur de 40 ans, ouvre le cortège, accablé : sa femme Anne, caissière, a disparu depuis 8 jours. Partie travailler très tôt un matin, elle n'a plus donné signe de vie. Une vingtaine de gendarmes enquêtent sans succès. Face aux caméras, Didier implore les témoins de se manifester. Une semaine plus tard, le corps d'Anne est retrouvé carbonisé dans le coffre de sa voiture, abandonnée dans un chemin forestier. Elle a été frappée, étranglée puis brûlée. Lors des obsèques, Didier, brisé, promet de se venger. Il a voulu que sa femme porte sa robe de mariée. Pour tous, ils formaient un couple uni, soudé malgré la perte tragique de leur nouveau-né quelques années plus tôt. Ils s'apprêtaient même à adopter un petit garçon fin mars. Mais au village, la rumeur gronde : et si l'agriculteur n'était pas le mari parfait qu'il prétend être ? On murmure qu'il serait infidèle...