Au cœur du crime S5 E20 - Affaire Toinon : l’assassin est-il dans la famille ?

Chargement

Diffusé le 21/07/2026

Ce 15 juillet 2010, dans la région de Saint-Étienne, la ferme de La Veillère a été le théâtre d'un terrible crime ! Annie Toinon, 56 ans, mère de quatre enfants, a été sauvagement tuée à coups de barre de fer. L'assassin l'a surprise dans son sommeil, au petit matin… Bernard, l'époux d'Annie, était déjà dans ses champs, et Johan, le fils cadet, parti travailler. Mais avant de succomber, Annie s'est battue. Dans sa main droite, une touffe de cheveux blonds a été arrachée. Peut-être ceux de son agresseur. Aucune trace d'effraction, ni de cambriolage. Seul le sac à main d'Annie, avec la recette des ventes du marché de la veille, a disparu. Les enquêteurs découvrent un terrible secret de famille : l'histoire de l'adoption difficile des quatre enfants du couple d'agriculteurs. Mais une autre piste se profile, car les deux fils d'Annie ne seraient peut-être pas les seuls à avoir des problèmes avec la victime.