Au cœur du crime S5 E21 - Affaire Payen : mort dans la péniche de Neuilly

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Le 1er décembre 2005, Dominique Aubry, 57 ans, est découverte pendue dans sa péniche à Neuilly. Un suicide apparent pour cette veuve dépressive et alcoolique, inconsolable depuis la mort de son mari Jean un an plus tôt. Mais Dominique n'est pas une veuve ordinaire : elle a hérité de 14 millions d'euros de son riche époux antiquaire. Une fortune qu'elle dépensait sans compter, avec de jeunes hommes de compagnie qu'elle emmenait au Club Med. Parmi eux, Franck Renard-Payen, 30 ans, son « fils spirituel », qui a passé la dernière soirée avec elle et alerté les secours. C'est aussi lui qui hérite des 14 millions d'euros et de 900 000 euros d'assurance-vie. Des zones d'ombre émergent : Franck omet de mentionner la présence d'Olivier Eustache ce soir-là, un proche conseiller pour rédiger le testament. Le dispositif de pendaison semble trop sophistiqué pour Dominique, ivre (2,44 g d'alcool) et sous calmants. Et surtout, l'ADN d'Olivier se trouve sur la corde. Suicide ou meurtre déguisé pour l'héritage ?