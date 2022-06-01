Au cœur du crime S5 E22 - Affaire de la Plaza : l’improbable suicide d’un jeune Français en Californie

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Diffusé le 23/07/2026

Qu'est-il arrivé à Hugues de la Plaza, ce Français de 36 ans, vivant à San Francisco, et qui a été retrouvé mort le 2 juin 2007 dans son appartement ? La police de la ville va conclure au suicide. L'affaire est classée. Pourtant les parents du jeune homme sont persuadés qu'Hugues de la Plaza a été tué. Le père de la victime va tout tenter pour retrouver le meurtrier. Il va offrir une prime de 100 000 dollars pour toute personne qui l'aidera. Il engage aussi un détective privé et demande que la police française mène sa propre enquête. Et c'est celle-ci qui va découvrir un nouvel élément. Sur la montre de la victime, les policiers relèvent des traces d'ADN appartenant à une personne non identifiée. C'est un rebondissement énorme car il remet totalement en cause la thèse du suicide de la police américaine. L'enquête est rouverte, il faut maintenant trouver qui a tué Hugues de la Plaza.