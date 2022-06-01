Au cœur du crime S5 E23 - Affaire Legeret : huis clos familial

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Diffusé le 20/07/2026

Au bord du lac Léman, le 4 janvier 2006, Ruth Légeret et son amie, Marina Studer, sont retrouvées mortes, dans le sous-sol de la villa de la famille Légeret. Les deux amies, âgées de 80 ans, semblent avoir fait une mauvaise chute dans l'escalier. Mais la police découvre des traces de sang effacées et les corps portent des traces de coups. L'autopsie confirme que les deux amies ont été assassinées. Alors qui est l'auteur de ce double meurtre ? Dans la villa, rien ne manque sauf Marie-Josée, 48 ans, la fille de Ruth. Où est cette femme ? Serait-elle mêlée à ce double assassinat et aurait-elle pris la fuite ? Ou a-t-elle connu le même sort que sa mère et son amie ? Très vite, les policiers s'orientent vers un drame familial. Il y avait des dissensions entre la victime et ses trois enfants, Jean-Marc, l'aîné, et François, le cadet adopté. Les enquêteurs vont découvrir que l'argent est au cœur de cet incroyable fait divers.