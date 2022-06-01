Au cœur du crime S5 E24 - Affaire Wilson : le jardinier a-t-il tué sa patronne ?

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Diffusé le 27/07/2026

Que s'est-il passé à la Lande Basse, la belle maison en pierre de Patricia Wilson située à Vabre-Tizac dans l'Aveyron ce 17 juillet 2012 ? Pourquoi le compteur électrique est-il coupé ? D'où viennent ces traînées de sang dans l'escalier extérieur, et ces éclaboussures sur les lattes du parquet du salon ? Et surtout où est passée la propriétaire des lieux, une jeune retraitée anglaise de 56 ans dont on est sans nouvelles depuis maintenant trois jours ? Patricia Wilson a certainement été assassinée. Seulement, l'enquête s'annonce compliquée. Non seulement il n'y a pas de cadavre, mais Patricia semblait n'avoir aucun ennemi. Pour autant, les enquêteurs n'écartent aucune piste. Et c'est en perçant les secrets de la vie de Patricia Wilson qu'ils vont découvrir un énigmatique personnage : un ancien imprimeur de 48 ans, devenu jardinier à Vabre-Tizac, qui travaillait, entre autres, chez Patricia. Cependant, le jardinier clame son innocence et, derrière lui, tout un village le soutient.