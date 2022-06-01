Au cœur du crime S5 E25 - Affaire Loquet : remariage fatal ?

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Diffusé le 16/07/2026

18 novembre 1998, Équemauville, dans le Calvados. Gisèle Loquet, 67 ans, est découverte par les policiers, intégralement carbonisée. Veuve depuis un mois, Gisèle Loquet se serait-elle suicidée ? Près de l'âtre de la cheminée, un des pieds de Gisèle est retrouvé indemne, encore chaussé de sa pantoufle. Elle n'a pas pu s'immoler. Après les premières constatations, les policiers vont privilégier la piste criminelle mais l'enquête de voisinage va attirer leur attention sur les proches de la vieille femme. Gisèle était en conflit avec Christophe et Ghislaine, les deux enfants de son mari défunt. La piste d'un drame familial se dessine alors. Pendant 10 mois, l'enquête piétine, jusqu'au 2 septembre 1999. Sur la tombe de son père, Ghislaine Loquet avoue aux policiers son implication dans le meurtre de sa belle-mère, mais assure qu'elle ne l'a pas tuée. Alors qui a tué et brûlé le corps de Gisèle Loquet ?