Au cœur du crime S5 E35 - Affaire Dental : SMS prémonitoires

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Diffusé le 02/07/2026

Le 1er avril 2013, il est 7h45 lorsque les gendarmes de Saint-Laurent-sur-Saône, dans le département de l’Ain, reçoivent l’appel d’un homme désespéré : Mickaël Dental. Il a 30 ans, il est agent de sécurité et vient de découvrir le corps sans vie de sa compagne, Edwidge Perdrix, dans le lit conjugal. La thèse d’un cambriolage qui aurait mal tourné semble se dessiner. Pendant près de trois mois, les enquêteurs vont explorer toutes les pistes. Mais au fil des auditions, les proches de la victime vont dresser un portrait de plus en plus inquiétant de l’agent de sécurité : ils révèlent que Mickaël Dental harcelait son ex-femme car il ne supportait pas la séparation. À tel point que, selon la meilleure amie d’Edwidge, la jeune femme craignait pour sa vie. Les SMS qu’elle lui a envoyés peu de temps avant sa disparition sont éloquents. Mais l’affaire n’est pas bouclée pour autant : Mickaël Dental aurait préparé son projet criminel avec la complicité de son frère Ludovic. Un incroyable scénario morbide dans lequel Mickaël Dental va prévenir son frère de la bonne exécution du plan et de la mort d’Edwidge, par un code convenu entre eux, un SMS au cynisme stupéfiant « Joyeuses Pâques ! Lol. ».