Au cœur du crime S5 E4 - Affaire Cretello : mortel guet-apens

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Diffusé le 29/06/2026

Le 2 avril 1996, Alain et Angela Hay, originaires du Havre, disparaissent étrangement alors qu’ils se rendaient en Alsace. Accident de la route, disparition volontaire ou meurtre ? Un mois et demi plus tard, le mystère est levé. La voiture du couple est retrouvée dans le grand canal d’Alsace. Dans le coffre, les policiers découvrent les corps d’Alain et d’Angela ainsi que le cadavre de leur caniche, abattus à bout portant par une arme à feu. Désormais, les soupçons vont se tourner vers la dernière personne à les avoir vus : Charles Cretello, un restaurateur alsacien. Un homme déjà condamné à vingt ans de prison pour avoir participé au meurtre d’un garçon de café, abattu… tout près du grand canal d’Alsace. Interrogé par les policiers, Charles Cretello confirme avoir reçu ses amis du Havre pour leur parler affaire. Mais Alain et Angela sont repartis après leur rendez-vous et il ne les a jamais revus. Christophe Cretello, son propre fils, présent ce jour-là, confirme sa version au détail près. Pour savoir si le père et le fils disent vrai, les policiers vont alors leur tendre un piège diabolique qui leur apportera la clé de l’énigme.