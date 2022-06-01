Au cœur du crime S5 E6 - Affaire Cayez : l'assassin habite au numéro 1

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Diffusé le 01/07/2026

Le 17 septembre 2005, Marie-Antonia Jouannet se rend à Soisy-sur-Seine dans la banlieue parisienne au domicile de sa fille Audrey, 24 ans, qui n’a donné aucun signe de vie depuis maintenant trois jours. Marie-Antonia découvre le corps de sa fille dissimulé sous son lit. La jeune femme a été étranglée et sauvagement violée. Aucune trace d’effraction n’est pourtant constatée dans l’appartement. Les enquêteurs concentrent d’abord leurs recherches sur les résidents de cet immeuble. Et très vite, un suspect apparaît : Jean-Luc Cayez, le concierge. Mais contre toute attente, l’ADN retrouvé sur le corps d’Audrey n’est pas celui de Jean-Luc Cayez mais celui d’un autre résident. Les gendarmes pensent être au bout de leur enquête lorsqu’ils vont découvrir que l’assassin a élaboré un stratagème machiavélique pour les tromper.