Au cœur du crime S5 E8 - Affaire Richard Roman

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Un joli village des Alpes-de-Haute-Provence. Une fillette qui joue devant le café que tient son papa. Une image de bonheur en cette fin juillet 1988. Mais la quiétude de La Motte du Caire va être bouleversée. Et pour très longtemps. Céline Jourdan, 7 ans, disparait. Le lendemain, son corps violé et sans vie est retrouvé dans un taillis. Rapidement, deux marginaux avouent le meurtre de la petite fille et pourtant nous ne sommes qu’au début d’une affaire hors norme qui va déchaîner les passions. L’opinion réclame un châtiment exemplaire. Mais des années plus tard, une autre vérité va éclater…