Au cœur du crime Samantha : les funestes secrets de la jeune disparue

Diffusé le 28/11/2024

Samantha, une jeune femme de 19 ans originaire de la banlieue de Genève (Suisse), disparaît le 22 novembre 2017. Ce soir-là, elle a pris le train pour Cheyres, sur les bords du lac de Neuchâtel, à 100 kilomètres de chez elle : elle avait rendez-vous avec Richard, un copain d’enfance. Le jeune homme de 21 ans confirme la rencontre. Il est donc le dernier à avoir vu son amie vivante mais il jure qu’il l’a bien raccompagnée à la gare pour qu’elle puisse prendre le dernier train. Alors, si comme l’estiment les enquêteurs Richard « n’a pas le profil », que cachait Samantha ? Et où est-elle ? Il y a dans son entourage quelqu’un qui connaît la réponse…