Au cœur du crime Sébastien Megraud : mystère au casino

Lire la vidéo

Diffusé le 30/10/2025

Lorsque Sébastien Megraud disparaît en mai 2013, son ex-femme Vanessa, dont il était encore très proche, a tout de suite compris que c’était grave. Jamais ce père de famille n’aurait abandonné ses deux filles Emma et Marine , alors âgées d’une dizaine d’années. La dernière fois qu’il a été vu, c’était au casino de Salies-du-Salat, un village à 1 heure au sud de Toulouse (Haute-Garonne). L’homme s’y était rendu avec un ami, dans la voiture de celui-ci. Problème, l’ami en question va donner deux versions différentes de la fin de la soirée : d’abord, il affirme l’avoir raccompagné avant de déclarer que Sébastien est en fait rentré à pied… Pourquoi s’est-il ravisé ? Tout aussi étrange : le lendemain de la disparition de son ex-mari, Vanessa pense avoir croisé Sébastien assis sur le siège passager d’une voiture, le crâne rasé. Les bandes de vidéosurveillances du casino vont confirmer que le disparu s’est bien rasé le crâne. Pour quelle raison ? S’est-il passé quelque chose pendant la soirée qui pourrait l’expliquer ?