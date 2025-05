Au cœur du crime Un bien étrange "suicide familial"

Diffusé le 03/10/2024

C’est un effroyable drame qui s’est joué aux Rives, un petit village du nord de l’Hérault, le 15 juillet 2019. Ce jour-là, Charles-Olivier Adde donne la mort à sa femme Samantha et à Ombeline, leur fille d’un an et demi. Mais l’homme l’affirme : il a commis ce double assassinat avec l’accord de sa défunte épouse ! Un « suicide collectif » auquel ont réchappé les deux fils du couple âgés de 7 et 12 ans, ainsi que le père de famille lui-même qui a renoncé à mener à terme son funeste projet. Mais qu’a-t-il bien pu passer par la tête de Charles-Olivier Adde pour sacrifier ainsi femme et enfant ? Pourquoi s’est-il arrêté en cours de route ? Mais surtout : est-ce vraiment un meurtre « sur demande » comme il prétend ?