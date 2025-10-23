Au cœur du crime Un enfant témoin du meurtre de sa mère

23/10/2025

Une nuit de février 2018, Estelle Veneut, 34 ans, disparaît mystérieusement. Ses proches soupçonnent immédiatement son compagnon, Badr Smati, car en privé, il serait tyrannique et d’une jalousie maladive. Alors, malgré des appels à l’aide déchirants sur les réseaux sociaux, l’homme aurait-il fait disparaître Estelle ? Les gendarmes vont pouvoir compter sur un témoignage providentiel accablant : celui de la propre fille du couple, qui aurait vu tout ce qu’il se serait passé ce soir-là…