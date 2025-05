Au cœur du crime Victime, il devient le suspect numéro un

Diffusé le 08/05/2025

Le 14 novembre 2019, Mehdi Gayrard a tout perdu : sa mère, sa petite amie et même sa liberté… Tout bascule vers 3 heures du matin lorsque le jeune homme de 17 ans est réveillé par une détonation : sa mère, Émilie, 38 ans, vient d’être abattue par un inconnu qui s’est introduit à leur domicile. Et le cauchemar ne s’arrête pas là : le forcené va ensuite monter à l’étage et tuer Laura, sa petite amie. Mehdi réussit à se sauver ; seulement, les enquêteurs vont avoir bien du mal à le croire innocent…