Aurora Teagarden : cache-cache mortel Aurora Teagarden : cache-cache mortel

Diffusé le 07/09/2018

Après la mort inexpliquée d'une étudiante, le neveu d'Aurora et son colocataire disparaissent mystérieusement. Parallèlement, le fils d'un des hommes les plus en vue de la ville est arrêté pour vandalisme. Aurora mène l'enquête et n'hésite pas à prendre tous les risques, quitte à énerver le lieutenant Smith et à effrayer sa mère. Elle fait la rencontre de son séduisant nouveau voisin, un professeur de psychologie qui se révèlera un allié efficace durant cette enquête…