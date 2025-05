Auschwitz : derniers jours dans les ténèbres Auschwitz : derniers jours dans les ténèbres

Diffusé le 26/01/2025

Ce documentaire explore les derniers mois d’Auschwitz en dévoilant progressivement les récits de ses survivants et en donnant la parole aux témoignages des habitants locaux, des libérateurs et même des auteurs de ces atrocités, dans l’un des chapitres les plus sombres de l’Histoire. À travers des récits de première main, des interviews d’experts et des reconstitutions dramatiques, il saisit l’horreur et l’espoir d’un moment charnière de la Seconde Guerre mondiale.