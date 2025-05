Australian crime stories S3 E6 - Le vampire prostitué

Shane Chartres-Abbott, prostitué, se vantait d'être un vampire de plus de 200 ans. Accusé de viol et de mutilation sur un de ses client, il a affirmé s'être fait piéger et menacé de révéler un réseau sexuel impliquant des juges et des politiciens dans le cadre de sa défense... Le matin précédant son témoignage au tribunal, il est assassiné devant chez lui. Découvrez pourquoi les doutes subsistent encore autour de cette enquête.