Australian crime stories S3 E7 - L'insaisissable monstre

À la fin des années 80, un prédateur en série surnommé M. Cruel a marqué toute l'Australie. L'agresseur masqué, qui serait à l'origine d'une douzaine d'attaques sur enfants, n'a jamais été retrouvé, et il serait toujours en vie ! Australian Crime Stories retrace les effroyables crimes de cet insaisissable monstre et raconte l'enquête aux 27 000 suspects et 30 000 perquisitions...