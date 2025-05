Australian crime stories S3 E8 - La loi de Murphy

Brian Murphy était considéré comme le flic le plus sévère d'Australie. Au cours de ses 30 ans de carrière, il s'est retrouvé au milieu de nombreuses guerres de gangs et serait à l'origine de la mort d'une quarantaine de malfaiteurs. Et pour cause ! Les criminels croisant son chemin finissait toujours par mourir assez violemment... L'ex flic a accepté de témoigner sur son implication dans ces histoires.