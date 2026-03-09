Avé l'accent Avé l'accent

Ils chantent nos origines, racontent nos régions et trahissent parfois nos parcours. Les accents font partie de nous… mais ne laissent jamais indifférent. Emmené par l’humoriste et comédien Mathieu Madénian, ce documentaire explore ce qui, dans notre façon de parler, révèle encore trop souvent des inégalités. Nos accents régionaux nous transportent, nous font esquisser un sourire, nous touchent en plein coeur... mais savez-vous qu'ils peuvent aussi être source de préjugés ? Marseillais sympathiques mais prétendument paresseux ? Nordistes injustement étiquetés ? Habitants des banlieues caricaturés ? En 2025, un Français sur deux s'exprime encore avec un accent qui colore magnifiquement notre patrimoine oral ! Ce documentaire vous emmène pour explorer pourquoi nos accents sont à la fois notre fierté et parfois notre défi. Entre ceux qui le chérissent comme un joyau et ceux qui rêveraient de s'en détacher, "Avé l'accent" aborde ce sujet profondément humain avec une touche d'humour rafraîchissante, une légèreté bienvenue et une bienveillance qui fait du bien !