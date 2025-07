Avignon Première Émission 11

Depuis le Festival d’Avignon, le plus grand rassemblement de pièces de théâtre et de talents au mètre carré, Avignon Première vous invite à découvrir le meilleur de la programmation. Chaque jour, l’émission propose un carnet de bord exclusif, une plongée dans la création théâtrale et la scène d’humour actuelle.