Baffie, le sniper de la République

Diffusé le 12/10/2024

Tout le monde connaît Laurent Baffie, le sniper le plus drôle du PAF, complice de Thierry Ardisson pendant de nombreuses années. Mais « le sniper de la République » a de multiples talents moins connus : « Baffie, animateur télé et radio », « Baffie, farceur », « Baffie, acteur et auteur », « Baffie, blagueur » ou encore plus récemment « Baffie influenceur » ! Tous les Baffie sont irrésistibles car Laurent est… unique !