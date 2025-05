Bande de sportifs La gym rythmique

Aujourd'hui au gymnase c'est gymnastique rythmique et ça c'est... Euh... Diététique... Non euh... Hystérique... Non. Ah ! Fan-tas-tique ! Et oui, ce n'est pas tous les jours facile de faire des rimes ! Et voici Lilia !