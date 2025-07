Bande de sportifs Pala

Diffusé le 25/10/2016

Théo, reporter junior présente le pala. Le but est de frapper la balle contre le mur et la rattraper. Si elle fait plus d'un rebond avant de la renvoyer le joueur à perdu ! Ce sport est une évolution du jeu de paume qui était très pratiquer en Fra...