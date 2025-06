Barbie une touche de magie Un souhait d'ami

Diffusé le 12/02/2024

Malibu et Leo aident un ami vampire, nommé Rick. Ned et Ted demandent à Rocky trois vœux en échange de leur silence concernant le secret de Leo et Rocky. Brooklyn et Teresa se rendent à Mesmer pour aider Victory à trouver ses sœurs.