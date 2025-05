Batch cooking Émission 7 - L'Auvergne-Rhône-Alpes

Lire la vidéo

Diffusé le 11/12/2022

La bouillonnante Justine Piluso fait briller son talent en initiant les foyers français au batch cooking, l’art et la manière de cuisiner en une seule fois les menus de toute la semaine. Deux heures chaque dimanche pour mettre en boîte sept jours de repas, avec le sourire et la bonne humeur de Justine ! Et pour cette 3e saison, Justine nous fait découvrir des plats typiques de nos régions. C’est la charge mentale qui va nous dire merci !