Beauty & The Beast S1 E6 - L'art et la manière

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Diffusé le 14/12/2013

Vincent se pose des questions sur son état de santé lorsqu'il se réveille sur un pont sans savoir comment ni pourquoi il est arrivé là. Cathy et Tess enquêtent sur le meurtre d'un artiste retrouvé dans une galerie la veille d'un vernissage. Le mariage de son père approchant, Cathy retrouve sa future belle-mère, Brooke, pour essayer sa robe de demoiselle d'honneur. La situation étant tendue entre les deux femmes, Monsieur Chandler organise un dîner et convie Evan à venir avec sa fille...