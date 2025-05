Belles-mères : la place empoisonnée Belles-mères : la place empoisonnée

Diffusé le 19/03/2025

En France, 500 000 femmes vivent avec les enfants de leurs conjoints sans que la loi ne reconnaisse véritablement leur rôle. Le documentaire de Virginie Plaut explore cette situation à travers les témoignages de belles-mères et les analyses d'expertes, mettant en lumière la charge mentale et l'absence de statut officiel. Ces femmes, souvent prisonnières de préjugés, doivent assumer des responsabilités parentales sans être légitimées. Le film aborde également les dynamiques complexes avec l'ex-conjointe et les inégalités de perception comparées aux beaux-pères. Il brise le silence sur une réalité encore trop ignorée.