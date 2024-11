Belmondo l'incorrigible Belmondo l'incorrigible

Lire la vidéo

Diffusé le 05/09/2022

Charismatique et débrouillard, séducteur et casse-cou, Jean-Paul Belmondo a toujours joué ses rôles comme il a vécu, à mille à l'heure. Il n’eut qu’une seule passion : distraire le public par son sourire, son naturel, son énergie, ses cascades… Ce documentaire retrace la carrière de ce jeune acteur turbulent qui lançait la Nouvelle Vague dans "À bout de souffle" avant de devenir le Bebel populaire, justicier indestructible et provocateur. De film en film, portrait d’un homme qui se construit pour se hisser sur les sommets : ses triomphes mais aussi ses épreuves, ses doutes, ses secrets, ses colères, ses clowneries, ses déceptions ou ses drames personnels.