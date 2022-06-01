Bergen-Belsen : paroles de survivants Bergen-Belsen : paroles de survivants

Diffusé le 08/11/2020

Hiver 1944. Les troupes alliées progressent en Allemagne. Des milliers de prisonniers juifs sont alors évacués des camps du front de l'Est, principalement par des marches forcées brutales. La population de Bergen-Belsen est multipliée par huit pour atteindre près de 60 000 personnes. Mais contrairement aux infâmes camps d'extermination ou de la mort comme Auschwitz ou Treblinka, Belsen n'a pas été conçu comme un lieu de tuerie. Il n'y a pas de chambres à gaz. Au lieu de cela, les prisonniers sont massacrés par négligence systématique. L'héritage de Belsen se perpétue à travers les souvenirs de ceux qui y ont survécu. Ce film est leur histoire.