Diffusé le 14/10/2023

Bernard Mabille est avant tout un adepte des bons mots ! Fort de plus de 30 ans d’insolence dans des seul en scène, plus de 40 ans d’écriture, sa plume acerbe, fine et coquine traverse le temps pour se questionner, décrypter mais surtout rire !