Bernard Mabille sous toutes les coutures Bernard Mabille sous toutes les coutures

Lire la vidéo

Diffusé le 20/12/2017

Bernard Mabille a vécu mille vies. Du Quotidien de Paris aux Grosses Têtes, de la Revue de Presse au canapé du dimanche, ces rendez-vous le rendent incontournable et populaire. Il traverse l'histoire politique de la France avec sa faconde si rabelaisienne et sa vision caustique d'une actualité dont le sérieux n'a d'égal que sa légèreté d'auteur. Sa plume, à la Audiard, il la met d'abord au service d'un petit Mozart de l'humour : Thierry Le Luron. Puis d'une dame en rouge accoudée au bar de son bistrot : Anne Roumanoff. Le public ne s'y trompe plus depuis 30 ans, lui réservant un triomphe à chacune de ses sorties. Bernard Mabille, c'est un poids lourd de l'humour…