Beyblade Burst A pleine puissance et gonflés à bloc

Lire la vidéo

Les adversaires luttent bec et ongles pour s"assurer une place en demi-finale. Ne manquez pas le fascinant combat de Free et Lui, l'incroyable affrontement entre Norman et Shu et la revanche de Valt contre Boa! Les dés sont jetés et la victoire ne...