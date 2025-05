Beyblade Burst Beyblade club: c'est parti

Valt est aux anges lorsqu'il obtient la permission de créer un club de Beyblade à l'école et se proclame directement président. Son premier défi est de trouver d'autres membres. Il pense à Rantaro et Ken, mais les convaincre s'avère plus difficile...