Beyblade Burst Blast Jinnius l'appel des Tempêtes

Lumières, caméra, action! Valt, Rantaro et Cuza ont appris leurs répliques, ils ont répété leurs rôles et sont passés sous le feu des projecteurs - mais sont-ils capables de vaincre Joshua Burns ? Pendant ce temps, Wakiya a plus d'un tour dans son...